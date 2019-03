Schade valt mee bij gevallen Froome

Chris Froome heeft aan zijn val in de tweede etappe van de Ronde van Catalonië geen zwaar letsel overgehouden. De viervoudig Tourwinnaar kwam er vanaf met slechts wat schaafwonden en blauwe plekken. De renner van Team Sky arriveerde wel op grote achterstand aan de finish en kan de eindzege in de Spaanse rittenkoers vergeten.

,,Het is jammer dat het gebeurde, maar Chris is hier niet de kopman. Hij moet Egan Bernal helpen”, zei ploegleider Nicolas Portal. Het verklaarde waarom Froome na zijn uitglijder op 36 kilometer van het einde geen steun kreeg van ploegmaten om hem terug te brengen naar het peloton. ,,Als we dat hadden gedaan, zouden we minder renners vooraan hebben gehad om Egan in de laatste beklimming te helpen.”

Froome kwam 14 minuten na etappewinnaar Michael Matthews binnen. ,,We zullen hem nog wel nader onderzoeken, maar hij lijkt in orde”, aldus Portal.

De Belg Thomas De Gendt is de leider in het klassement. Bernal staat zevende op 2.47 minuten.