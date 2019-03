Breakdancing olympisch in Parijs 2024

Breakdancing maakt zeer waarschijnlijk onderdeel uit van de Olympische Spelen van Parijs in 2024. IOC-voorzitter Thomas Bach zei woensdag in Lausanne dat de discipline daarvoor voorlopig toestemming heeft gekregen. Voor surfen, skateboarden en klimmen geldt hetzelfde.

Het organisatiecomité van Parijs had het IOC eerder verzocht deze sporten in het programma op te mogen nemen.

,,We gaan deze sporten allemaal voordragen”, zei Bach. ,,De definitieve beslissing valt eind 2020. In de tussentijd zullen we heel goed kijken hoe deze disciplines zich voorbereiden en ontwikkelen.”

Surfen, skateboarden en klimmen doen bij de komende Olympische Spelen, Tokio 2020, al mee. Het hangt mede van hun succes in Japan af of ze mogen blijven.

De Parijse organisatoren zeggen op deze manier met de tijd mee te willen gaan. ,,We willen een nieuw publiek bereiken en met een ander programma de jeugd inspireren.” Het IOC hoopt door nieuwe wegen in te slaan relevant te blijven voor sponsoren, zendgemachtigden en fans.