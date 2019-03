Novak Djokovic is verrassend uitgeschakeld in de vierde ronde van het tennistoernooi van Miami. De als eerste geplaatste Serviër ging in drie sets onderuit tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 6-1 5-7 3-6.

Djokovic schreef het toernooi in Miami al zes keer op zijn naam. Hij verloor vorige week al in de derde ronde van de Duitser Philipp Kohlschreiber op het toernooi van Indian Wells.

De wedstrijd werd in de tweede set even onderbroken voor een regenpauze.