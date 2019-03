Finale wereldbeker in 2020 in Thialf

De finale van de wereldbeker schaatsen vindt volgend jaar in Heerenveen plaats. De afsluiting in Thialf vindt op 7 en 8 maart van 2020 plaats. Dat blijkt uit de kalender die de internationale schaatsunie ISU woensdag openbaar heeft gemaakt.

Het wereldbekerseizoen wordt op 15 november ingeluid in Minsk (Wit-Rusland) en gaat een week later verder in Tomaszów Mazoviecki (Polen). Van 6 tot en met 8 december is Astana (Kazachstan) aan de beurt en het weekend daarop Nagano (Japan). Calgary (Canada) is op 7 en 8 februari de laatste stop voorafgaand aan de finale in Thialf.

Afgelopen seizoen vond de wereldbekerfinale plaats in Salt Lake City, waar meerdere wereldrecords sneuvelden.