Turner Verhofstad zegt af voor EK

Turner Bram Verhofstad heeft afgezegd voor de Europese kampioenschappen, die binnenkort in Polen worden gehouden. Hij raakte onlangs tijdens een training bij wedstrijden in Doha geblesseerd aan zijn rug.

Verhofstad richt zich nu op de WK in Stuttgart, waar olympische kwalificatie op het spel staat. ,,Het is jammer dat Bram het EK niet kan turnen, maar we moeten verstandig zijn. Het komt net even te vroeg”, zegt bondscoach Bram van Bokhoven.

Verhofstad onderschrijft dat. ,,Ik had het liever anders gezien, maar ik moet me richten op hetgeen het belangrijkste is. Dat is in de eerste plaats zorgen dat ik goed herstel. Daarna wil ik me optimaal voorbereiden op de WK.”

Van Bokhoven neemt na het weekeinde een beslissing of hij een vervanger aanwijst. Op zaterdag 6 april reist de Nederlandse delegatie af naar het Poolse Szczecin. De wedstrijden beginnen op woensdag 9 april.