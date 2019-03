Van Barneveld degradeert na verlies in Ahoy

Darter Raymond van Barneveld is gedegradeerd uit de Premier League. Hij verloor woensdag in Ahoy van de Noord-Ier Daryl Gurney en kan niet meer van de laatste plaats afkomen. Dat gebeurde met de cijfers 7-1.

Pas vorige week in Berlijn boekte Van Barneveld zijn eerste zege van het seizoen in de Premier League, na vier nederlagen en twee gelijke spelen. De 51-jarige Hagenaar, bezig aan zijn laatste seizoen op topniveau, wist desondanks dat hij in Rotterdam voor een moeilijke opgave stond. Hij had het niet meer in eigen hand.

Voor een uitzinnig publiek, ruim 10.000 mensen van wie de meeste voor ‘Barney’ kwamen, zat Van Barneveld geen moment in de wedstrijd. Het was zijn eerste nederlaag ooit in Ahoy. Van Barneveld komt donderdag nog wel in actie, tegen lijstaanvoerder en landgenoot Michael van Gerwen.