Van Gerwen wint in Ahoy met gemak van Wright

Darter Michael van Gerwen heeft in de Premier League de koppositie overgenomen van Rob Cross. Van Gerwen maakte voor eigen publiek in Rotterdam Ahoy indruk en gunde de Schot Peter Wright slechts één leg: 7-1.

Met zijn zege revancheerde Van Gerwen zich voor zijn nederlaag van vorig jaar. Toen verloor hij, ondanks een veel hoger gemiddelde, met 7-5 van Wright.

Ditmaal was het geen moment spannend. Van Gerwen liep in rap tempo uit naar 6-0 en kreeg kansen om zijn tegenstander zonder leg van het podium te sturen. Een leg later maakte Van Gerwen, die de laatste drie edities van de Premier League won, het af door dubbel-6 uit te gooien.

In de partij voor Van Gerwen ging Cross verrassend onderuit tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic. Cross leidde met 5-1, maar verloor vervolgens zes legs op een rij. Suljovic maakte zijn inhaalrace compleet door 120 (triple-20, single-20 en double-20) uit te gooien.