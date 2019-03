Alonso even terug in Formule 1 bij McLaren

Fernando Alonso keert komende week even terug in de Formule 1. De tweevoudige wereldkampioen, die vorig jaar afscheid nam van de koningsklasse in de autosport, gaat op het circuit van Sakhir in Bahrein twee dagen testen met zijn vroegere McLaren-bolide. De 37-jarige Spanjaard is als ambassadeur en als coureur, onder meer bij de befaamde Indy 500 in mei, nog altijd aan het Britse team verbonden.

Alonso zal in Sakhir testrondjes rijden voor bandenleverancier Pirelli. Komende zondag vindt daar de Grote Prijs van Bahrein plaats. Daarna staat een tweedaagse test op het programma. Veel teams grijpen dinsdag en woensdag aan om racetalent een kans te geven.

Ook Max Verstappen komt in actie. De Nederlandse coureur van Red Bull kruipt dinsdag opnieuw achter het stuur van de RB15. Een dag later krijgt de Britse tiener Dan Ticktum een kans bij het Oostenrijkse team.

Mick Schumacher zal zich tijdens de testdagen eveneens laten gelden. De 20-jarige zoon van voormalig wereldkampioen Michael Schumacher neemt plaats in een racewagen van Ferrari en van Alfa Romeo.