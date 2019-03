Canadees toptalent bij laatste vier in Miami

Het Canadese toptalent Félix Auger-Aliassime heeft als jongste tennisser ooit de halve finales bereikt op het masterstoernooi van Miami. De 18-jarige Auger-Aliassime rekende in de kwartfinale af met de Kroaat Borna Coric, de nummer 13 van de wereld: 7-6 (3) 6-2. De Canadees won zo ook zijn vijfde duel met een speler uit de mondiale top 20.

Auger-Aliassime, zelf de nummer 57 van de wereld, haalde vorige maand in Rio de Janeiro voor het eerst de finale van een ATP-toernooi. Hij strijdt nu in Miami met titelverdediger John Isner om een plek in de eindstrijd.

De Amerikaan was in een partij zonder breaks via twee tiebreaks te sterk voor Roberto Bautista Agut uit Spanje: 7-6 (1) 7-6 (5). Isner strandde met zijn landgenoot Sam Querrey wel in het dubbelspel. De Amerikanen moesten het in de kwartfinale afleggen tegen Wesley Koolhof en diens Griekse partner Stefanos Tsitsipas: 6-4 5-7 10-8.