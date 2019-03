Debuterende De Zwaan verliest van Cross

Jeffrey de Zwaan heeft bij zijn debuut in de Premier League niet voor een stunt kunnen zorgen. De 23-jarige darter moest in een uitverkocht Ahoy na een goede start zijn meerdere erkennen in Rob Cross, de wereldkampioen van 2018. De ‘Black Cobra’ verloor met 7-4 van de 28-jarige Engelsman.

Voor De Zwaan was het al bijzonder dat hij het Rotterdamse podium mocht betreden. De nummer 42 van de ‘Order of Merit’ – de wereldranglijst van dartsbond PDC – kreeg begin februari een telefoontje. Omdat de Schot Gary Anderson zich had teruggetrokken wegens een rugblessure was de PDC op zoek naar spelers die hem konden vervangen. De Rijswijkse darter mocht de negende avond spelen.

De Zwaan moet zich voorlopig tevredenstellen met een eenmalig optreden in de elitecompetitie. Als de Premier League zich verplaatst naar Belfast volgende week is hij er niet bij.