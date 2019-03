Formule 1: positief overleg met Zandvoort

Zandvoort mag voorzichtig optimistisch zijn over de terugkeer van de Formule 1. De gesprekken over een Grand Prix van Nederland vanaf 2020 op het circuit in de duinen gaan de goede kant op. Dat is alles wat Formula One Management (FOM) op dit moment kwijt wil over de kwestie die de gemoederen in de Nederlandse autosport al maanden bezighoudt. ,,We doen geen inhoudelijke mededelingen over de onderhandelingen’’, is de enige quote die een woordvoerder toestaat.

FOM geeft wel aan dat op 31 maart zo goed als zeker geen beslissing naar buiten komt over het al dan niet doorgaan. Die datum werd genoemd in een uitgelekte brief, maar is geen harde deadline. Het management verwijst naar juni als moment waarop alles helder wordt. In die maand komt de kalender van 2020 naar buiten en daar staan de races op die zeker doorgaan. Het is wel mogelijk dat FOM een harde deal met Zandvoort eerder naar buiten brengt.