Van Barneveld stopt per direct met darten

Raymond van Barneveld heeft donderdag zijn laatste wedstrijd als profdarter gespeeld. De 51-jarige Hagenaar wilde eigenlijk na het wereldkampioenschap in de winter stoppen, maar vanwege teleurstellende resultaten en een gebrek aan vorm doet hij dat per direct. Van Barneveld zei dat donderdag in Ahoy, waar hij in zijn laatste duel in de Premier League met 7-1 ten onder ging tegen zijn landgenoot Michael van Gerwen.

,,In mijn eigen land word ik vernederd, twee keer met 7-1. Ik heb er genoeg van, ik ben moe en op”, lichtte Van Barneveld zijn besluit toe op de persconferentie.