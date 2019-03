Van Galen stopt als bondscoach waterpoloërs

Robin van Galen stopt als bondscoach van de Nederlandse waterpoloërs. De 47-jarige Rotterdammer blijft wel in dienst bij zwembond KNZB, waar hij verdergaat als commercieel directeur. Zijn assistent Harry van der Meer schuift een jaar eerder dan gepland door en wordt bondscoach van Oranje.

,,Na zes jaar merkte ik dat mijn houdbaarheidsdatum als coach in zicht begon te komen”, zegt de man die de Nederlandse vrouwen in 2008 bij de Spelen van Peking naar olympisch goud leidde. ,,Ik wil voorkomen dat ik een jaar te lang doorga en dat we mogelijk daardoor de Olympische Spelen mislopen. Door een stap opzij te doen, hoop ik de kans op kwalificatie voor Tokio te vergroten.”

Van Galen nam de mannenploeg in 2013 onder zijn hoede toen er financieel amper wat mogelijk was. Met creatief ondernemerschap wist hij heel wat sponsoren aan te trekken. ,,Het herenwaterpoloteam was in 2013 op sterven na dood, maar inmiddels staat er weer een stevige structuur voor de hele mannenlijn”, zegt André Cats, de technisch directeur van de KNZB. Tot ieders verrassing wist Oranje zich bijna te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Rio 2016. Het ging in de beslissende wedstrijd via strafworpen mis.

De goede prestaties van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat de mannenploeg inmiddels weer financiële steun krijgt van sportkoepel NOC*NSF. Het grote doel is nu kwalificatie voor de Spelen van Tokio 2020. Die weg is voor Oranje wel lang en moeilijk. ,,Ik ben er enorm trots op dat we een nagenoeg stilstaande trein weer aan het rollen hebben gekregen en wat we in zes jaar tijd allemaal hebben bereikt”, aldus Van Galen. ,,Of we Tokio nu wel of niet halen, er ligt voor het mannenwaterpolo een stevig fundament om in de toekomst op verder te bouwen. Ik ben als adviseur sowieso beschikbaar voor Harry, de andere stafleden en de spelers.”