Van Gerwen: Van Barneveld komt nog terug

Michael van Gerwen denkt niet dat Raymond van Barneveld per direct als darter stopt. ,,Dat gaat niet gebeuren. Ik denk dat hij uit emotie heeft gehandeld”, zei de Brabander, die in de negende speelronde van de Premier League in Ahoy met liefst 7-1 te sterk was voor zijn landgenoot.

Van Barneveld wilde dit jaar nog afmaken als darter, maar hij liet na de afgetekende nederlaag van donderdag weten daar op terug te komen. ,,Als het wel zo is dat hij direct stopt? Dan zou ik dat heel erg jammer vinden”, aldus Van Gerwen. ,,Hij heeft fantastische dingen gedaan. Het was de laatste tijd niet meer wat het geweest was, maar ik denk dat hij zich nog kan verbeteren.”