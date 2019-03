Verstappen blijft in Bahrein voor test

Max Verstappen blijft na de Grote Prijs van Bahrein nog een paar dagen in de eilandstaat aan de Perzische Golf. De Nederlandse coureur van Red Bull kruipt dinsdag opnieuw achter het stuur van de RB15, voor een testdag in Bahrein. Een dag later krijgt de Britse tiener Dan Ticktum een kans in de bolide van het Oostenrijkse team uit de Formule 1.

Na de GP van Bahrein van komende zondag staat op hetzelfde circuit in Sakhir een tweedaagse test op het programma. Veel teams grijpen die dagen aan om talent een kans te geven. Ticktum maakt deel uit van het juniorenprogramma van Red Bull. De 19-jarige Engelsman eindigde afgelopen jaar als tweede in de Europese Formule 3. Hij debuteerde ook al in de Formule 2, wat wordt gezien als het voorportaal van de koningsklasse.

Verstappen eindigde twee weken geleden bij de openingsrace van het seizoen in Australiƫ als derde. Vrijdag beginnen de trainingen in Bahrein.