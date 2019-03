Vettel tempert verwachtingen in Bahrein

Ferrari-coureur Sebastian Vettel durft nog niet te zeggen dat de renstal bij de Grote Prijs van Bahrein dit weekend de problemen met de snelheid helemaal heeft opgelost. Het team heeft volgens de Duitser hard gewerkt aan de oorzaken die de bolides van de twee coureurs ineens verrassend ‘langzaam’ maakten tijdens de Grote Prijs van Australië twee weken geleden. ,,Ik denk echter dat we niet in de positie zijn om beloftes te doen.”

Vettel eindigde op Albert Park in Melbourne als vierde, teamgenoot Charles Leclerc als vijfde. Ferrari had tijdens de testweken echter steevast de snelste tijden laten zien. De verwachtingen waren daarom hooggespannen. ,,Ik denk dat we wel wat antwoorden hebben maar je kunt niet terug en het herhalen”, zei Vettel over de tegenvaller. ,,Sommige lessen die we hebben geleerd gaan over de set-up van de auto, andere over de afstelling voor het circuit.”

De Duitser denkt dat de Italiaanse renstal beter uit de voeten kan op het circuit van Sakhir, waar hij recordhouder is met vier zeges, waarvan de laatste twee in de Ferrari. ,,We hebben redenen om te geloven dat we hier sterker zijn. Maar ik wil er geen uitslag bij noemen.”