Federer bereikt halve finales in Miami

Roger Federer heeft zich redelijk eenvoudig geplaatst voor de halve finales van het masterstoernooi van Miami. Hij versloeg de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson in twee sets: 6-0 6-4.

De Zwitser won acht games op rij en had aanvankelijk geen kind aan Anderson, die in Miami terugkeerde na een blessure. In de tweede set rechtte Anderson zijn rug en bood hij meer tegenstand, maar het was onvoldoende om de als vierde geplaatste Federer het echt moeilijk te maken.

In de halve finale treft Federer de Canadees Denis Shapovalov, die in drie sets won van de Amerikaan Frances Tiafoe.