Isner stopt opmars Auger-Alliasime in Miami

Tennisser John Isner heeft een einde gemaakt aan de opmars van het Canadese toptalent Felix Auger-Aliassime op het mastertoernooi in Miami. De als zevende geplaatste Amerikaan versloeg de Canadees, die zich een weg had gebaand via de kwalificaties, in twee sets in de halve finale: 7-6 (3) 7-6 (4).

Auger-Aliassime had als jongste tennisser ooit de halve finales bereikt op het masterstoernooi van Miami. De 18-jarige Canadees, de nummer 57 van de wereld, haalde vorige maand in Rio de Janeiro voor het eerst de finale van een ATP-toernooi. In Miami maakte hij indruk met zeges op de Georgiƫr Nikoloz Basilasjvili en de Kroaat Borna Coric.

Tegen de sterk serverende Isner werden twee tiebreaks Auger-Aliassime fataal. Op 6-4 in de tweede tiebreak sloeg Isner met een ace op zijn eerste matchpoint toe.