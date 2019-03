Schaatser De Vries nog jaar bij Jumbo-Visma

Schaatser Douwe de Vries blijft bij Team Jumbo-Visma. De Nederlands kampioen allround heeft zijn contract met een jaar verlengd.

De 36-jarige allrounder heeft misschien wel zijn beste seizoen ooit achter de rug. Afgezien van de Nederlands titel won hij op de WK afstanden in Inzell de titel op de ploegachtervolging, met Sven Kramer en Marcel Bosker. Verder reed hij onder meer acht persoonlijke records.

,,Ik heb het afgelopen seizoen laten zien dat ik nog niet versleten ben”, zei De Vries. ,,Daarnaast vind ik het nog steeds geweldig om te schaatsen. Natuurlijk spelen mijn prestaties van het afgelopen seizoen een belangrijke rol bij mijn beslissing om door te gaan. Als het zo goed gaat stop je niet.”

Van stoppen op zijn hoogtepunt wilde De Vries ook niets weten. ,,Wat is je hoogtepunt? Als je op je 36e nog zo veel progressie kunt boeken, waarom zou dat op je 37e dan niet kunnen? Natuurlijk heb ik wel eens getwijfeld of het verstandig is om door te gaan, maar dat had helemaal niets met een gebrek aan motivatie te maken. Ik ben tot het besluit gekomen om er nog één keer alles uit te halen.”