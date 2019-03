Stybar wint E3 Binckbank Classic

Wielrenner Zdenek Stybar heeft de E3 BinckBank Classic op zijn naam geschreven. De Tsjechische wielrenner van Deceuninck-Quick Step won na 204 kilometer de sprint van een kopgroep van vijf in Harelbeke. De Belgen Wout van Aert en Greg van Avermaet werden tweede en derde.

De Luxemburger Bob Jungels liet op de Karnemelkbeekstraat op ruim 30 kilometer van Harelbeke zijn drie medevluchters Marc Hirschi uit Zwitserland en Jasha Sütterlin en Nils Politt uit Duitsland achter. In de laatste 20 kilometer lukte het een kwartet met Van Avermaet, Van Aert, Stybar en de Italiaan Alberto Bettiol om Jungels bij te halen.

Het vijftal reed Harelbeke in waar Stybar het enkele keren probeerde. Vooral Van Aert reageerde attent. De Tsjech bleek in de sprint alsnog de snelste en boekte zijn tweede grote zege dit voorjaar na de winst in Omloop Het Nieuwsblad.

Stybars ploeggenoot Jungels opende de finale en dwong de favorieten te reageren op de Paterberg. Onder aanvoering van Van Avermaet (Team CCC) en Van Aert van Jumbo-Visma werd de voorsprong van de Luxemburger steeds kleiner. Stybar had zich in de achtervolging kunnen sparen en had in Harelbeke de beste sprint.

Voor de Tsjech is het de derde zege dit seizoen. Hij won een rit in de Ronde van de Algarve. Met zijn zege in de Omloop Het Nieuwsblad won Stybar dit jaar eindelijk zijn eerste grote voorjaarskoers. Enkele weken later pakt hij in Harelbeke meteen zijn tweede. In 2015 was hij al eens tweede in de E3 Prijs.

Zijn ploeg Deceuninck-Quick Step heeft dit jaar vrijwel alle grote eendaagse wedstrijden gewonnen. Ploeggenoot Julian Alaphilippe won Strade Bianche en Milaan-Sanremo, Jungels was de beste in Kuurne-Brussel-Kuurne.