Verstappen klokt vijfde tijd en Ferrari heerst

Max Verstappen heeft tijdens de eerste vrije training voor de GP van Bahrein de vijfde tijd genoteerd: 1.31,673. De oefensessie werd gedomineerd door renstal Ferrari, met Charles Leclerc en Sebastian Vettel.

Leclerc deelde alvast een waarschuwing uit aan de concurrentie door een ronde te rijden die bijna een seconde sneller was dan die van de coureurs van Mercedes. Leclerc ging rond in 1.30,354 en liet Mercedes-coureurs Bottas (+0,974) en Hamilton (+1,247) ver achter zich.

De ploeggenoot van Verstappen, Pierre Gasly, noteerde de zesde tijd.

Om 16.00 uur is de tweede vrije training in Bahrein. De race begint zondag om 17.10 uur. De laatste twee keer was Ferrari, in de persoon van Vettel, de winnaar in Bahrein.