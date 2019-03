Verstappen wacht nog werk in Bahrein

Max Verstappen heeft nog werk te doen in de aanloop naar de Grote Prijs van Bahrein. De Nederlandse coureur van Red Bull reed in de tweede vrije training de zesde tijd, nadat hij in de eerste vrije training niet verder was gekomen dan de vijfde tijd.

De coureurs van Ferrari lieten zich zien in Bahrein. Ze stelden twee weken geleden nog teleur in Melbourne maar waren in beide vrije trainingen veruit de beste. Charles Leclerc was de snelste in de eerste vrije training, vlak voor zijn ploeggenoot Sebastian Vettel. In de tweede vrije training was Vettel iets sneller dan Leclerc.

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, uitkomend van Mercedes, moesten meer dan een halve seconde toegeven op hun concurrenten van Ferrari. Verstappen moest in de tweede vrije training ook nog Nico H├╝lkenberg van Renault voorlaten.

De Grand Prix van Bahrein wordt zondag verreden.