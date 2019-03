Waterpolosters verslaan Spanje

De Nederlandse waterpolosters hebben de halve finale bereikt van de Europese eindstrijd van de World League in Turijn. De ploeg van bondscoach Arno Havenga was in Turijn te sterk voor Spanje: 9-6 (3-1 2-2 3-2 1-1).

Oranje stuit zaterdag op Italië in de halve eindstrijd. Zondag staat de finale en de strijd om de derde plaats op het programma. De beste drie ploegen van het toernooi in Turijn plaatsen zich voor de mondiale superfinale, die van 4 juni tot en met 7 juni in Boedapest wordt afgewerkt.

Een meevaller voor Nederland is dat Hongarije, het gastland van de superfinale, in Turijn ook de laatste vier heeft bereikt. Daardoor is Oranje al zeker van een startbewijs voor de finale in Boedapest. De winnaar daar verdient het eerste ticket naar de Olympische Spelen van Tokio 2020. Vorig jaar bereikte Oranje de eindstrijd van de superfinale, waarin het verloor van de Verenigde Staten (6-8).

Bij de WK in juli in Zuid-Korea valt ook één ticket voor de Spelen te verdienen. De derde kwalificatiekans is begin volgend jaar bij de EK. De laatste mogelijkheid op plaatsing voor de Spelen is in het voorjaar van 2020 op het olympisch kwalificatietoernooi.