Wortelboer terug in selectie hockeyers

Floris Wortelboer is terug in de selectie van het Nederlandse hockeyteam. Bondscoach Max Caldas heeft hem opgenomen in de groep voor de komende thuiswedstrijd in de Pro League tegen Spanje. Die wordt op zaterdag 13 april gespeeld in Rotterdam.

Wortelboer raakte in aanloop naar het WK van eind vorig jaar in India geblesseerd aan een schouder. Hij kwam nog niet eerder uit in de Pro League.

De hockeybond liet verder weten dat Graham Reid, assistent van Caldas, vermoedelijk vertrek. Hij voert onderhandelingen om bondscoach van India te worden. De KNSB beraadt zich al over de opvolging.