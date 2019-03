Zwemtalent Steenbergen komt er weer aan

Ze komt van heel ver, maar de rentree van zwemster Marrit Steenbergen is aanstaande. Mogelijk doet de 19-jarige Friezin volgende week al mee aan de Swim Cup in Den Haag. ,,Het talent van Marrit is overduidelijk aanwezig. Ik denk dat ze terugkomt, maar het is een project wat tijd nodig heeft”, zei hoofdcoach Marcel Wouda over de talentvolle tiener die aanvankelijk werd gezien als de ‘natuurlijke’ opvolgster van Ranomi Kromowidjojo en in 2016 al meedeed aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.

Steenbergen kreeg echter te maken met schouderklachten, een bekende zwemmerskwaal. De afronding van haar vwo-opleiding, die langer duurt dan gehoopt, zorgde ook voor stress die weerslag had op haar sportieve prestaties. Steenbergen moest daardoor de afgelopen twee jaar alle grote toernooien overslaan.

,,Na de NK van vorig jaar juni, waar ze haar laatste start maakte, hebben we met elkaar gezeten”, zegt hoofdcoach Marcel Wouda. ,,We zijn tot de conclusie dat school de ‘bottleneck’ is en blijft. Haar doel voor dit jaar is dan ook de middelbare school afronden. Dat moet ook, er zijn geen ‘escapes’ meer.”

Sinds september is Steenbergen weer aan het trainen. ,,We hebben haar trainingsbelasting opgevoerd van 10 naar 34, 35 kilometer per week. Dat is vergelijkbaar met de rest. Haar lichaam kan dat nu aan. Dinsdag hakken we de knoop door of ze van start gaat in de Swim Cups in Den Haag en Eindhoven. Ik verwacht dan geen wonderen van haar, het zou al mooi zijn als ze kan starten. Ik ben heel blij dat we haar weer in balans aan het krijgen zijn”, aldus Wouda. ,,Het is jammer dat het veel langer duurt dan we gehoopt hebben, maar ze is er nog.”