De Vries opent Formule 2 met zesde plaats

Autocoureur Nyck de Vries is zijn derde jaar in de Formule 2 begonnen met de zesde plaats in de race op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Fries reed na de verplichte pitstop even aan de leiding, maar zag vijf coureurs in het tweede deel van de race voorbijkomen.

De zege in de eerste race uit de talentklasse van Formule 1 ging naar de Canadees Nicholas Latifi. De Italiaan Luca Ghiotto finishte als tweede en de Braziliaan Sérgio Sette Câmara werd derde.

Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Michael Schumacher, reed in zijn debuut in de Formule 2 naar de achtste plaats. Dit houdt in dat hij zondag in de tweede race van poleposition mag starten.

De Colombiaanse Tatiana Calderón, de enige vrouw in het veld, hield knap stand tussen de mannen en werd dertiende.