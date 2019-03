Judoka Sanne Vermeer heeft bij de grand prix van Tbilisi ten koste van Geke van den Berg goud veroverd. Vermeer versloeg haar landgenote in de finale van de categorie tot 63 kilogram op ippon.

In de halve finales was Vermeer met waza-ari te sterk voor de Britse Lucy Renshall. De beslissing viel pas in de golden score.

Vrijdag pakte Sanne Verhagen brons in de categorie tot 57 kilogram.