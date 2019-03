Verstappen kan weer niet tippen aan Ferrari’s

Ferrari heeft ook de derde vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein het meeste indruk gemaakt. De Monegask Charles Leclerc zette de beste tijd neer op het circuit van Sakhir, Sebastian Vettel noteerde de tweede tijd.

Het verschil met de concurrentie was aanzienlijk. Max Verstappen kon in ieder geval niet tippen aan de snelle Ferrari’s. De Limburger van Red Bull klokte de achtste tijd, 1,390 seconde langzamer dan Leclerc. Verstappen reed overigens maar een beperkt aantal rondjes. Hij kwam pas na een half uur de baan op, was heel even de snelste, maar ging al snel weer terug in de pitstraat. Kort voor het einde van de sessie keerde de Nederlander, die er niet op rekent dat hij serieus kans maakt op poleposition, even terug op de baan.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton gaf in zijn Mercedes nog even plankgas in de slotminuten en dat leidde tot de derde tijd, wel 0,765 seconde minder snel dan Leclerc.

De kwalificatierace in Bahrein begint om 16.00 uur. De race is zondag om 17.10 uur. Op dat tijdstip schemert het al in Bahrein en gaan het kunstlicht aan.