Verstappen start vanaf plek 5, Leclerc op pole

Max Verstappen start zondag tijdens de GP van Bahrein vanaf de vijfde plek. Ferrari-coureur Charles Leclerc noteerde in de kwalificaties de snelste tijd en begint voor het eerst in zijn carrière vanaf pole position: 1.27,866. Stalgenoot Sebastian Vettel (1.28,160) start vanaf de tweede positie. Ferrari was ook al erg dominant in de vrije trainingen.

Verstappen liet zich tijdens het laatste deel van de kwalificaties pas in de slotfase zien en had maar één ronde om een tijd neer te zetten. Hij was met 1.28,752 slechts 0,005 sneller dan Kevin Magnussen van Haas. In het eerste en tweede deel van de kwalificaties vervulde Verstappen een bijrol.

,,Ik ben blij dat ik nog als vijfde start, want het had zomaar slechter gekund”, zei Verstappen na de kwalificaties bij Ziggo Sport. ,,Het hele weekend had ik wel iets en het kwam er gewoon niet uit. Ik ben niet tevreden, maar op deze banden gaat het nooit echt goed.”

Na de Ferrari’s en voor Verstappen starten de twee coureurs van Mercedes: Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Pierre Gasly, de stalgenoot van Verstappen, start vanaf de 13e plek.

De race start zondag om 17.10 uur. De afgelopen twee edities werden gewonnen door Vettel.