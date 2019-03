Waterpolosters bereiken finale in Turijn

De Nederlandse waterpolovrouwen zijn er in geslaagd de finale te halen van de Europese eindstrijd van de World League. Het team van bondscoach Arno Havenga was zaterdag in Turijn met 17-11 te sterk voor Italië. De periodestanden waren 4-3, 4-1, 5-3 en 4-4.

Maud Megens, Maartje Keuning en Simone van de Kraats scoorden allemaal vier keer. De overige treffers kwamen op naam van Sabrina van der Sloot (twee), Nomi Stomphorst (twee) en Bente Rogge (een).

In de finale treffen de Nederlandse vrouwen zondag Rusland.

Oranje is door de winst al zeker van deelname aan de mondiale superfinale van de World League, van 4 tot en met 7 juni in Boedapest. De winnaar daar verdient het eerste ticket naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Vorig jaar bereikte Nederland de eindstrijd van de superfinale, waarin het verloor van de Verenigde Staten (6-8).