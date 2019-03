Australiër Hamilton pakt zege Coppi e Bartali

De Australiër Lucas Hamilton heeft de eindzege in de Internationale wielerweek Coppi e Bartali gegrepen. De 23-jarige wielrenner van Mitchelton-Scott kwam aan de leiding na zijn tweede plaats in de tweede etappe en stond die positie niet meer af. De vijfde etappe, van Fiorano Modenese naar Sassuolo over 153 kilometer werd een prooi voor de Italiaanse wielrenner Mauro Finetto, die won na een late demarrage.

Mitchelton-Scott won de ploegentijdrit in het tweede deel van de openingsdag en hield die leiding de hele week, eerst met Robert Stannard, daarna met Hamilton. In de slotetappe eindigde Hamilton als zevende. In het klassement had hij zestien seconden voorsprong op zijn teamgenoot Damien Howson die als derde eindigde in de laatste rit.