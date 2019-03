Colombiaan López wint Ronde van Catalonië

Wielrenner Miguel Ángel López heeft de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Colombiaan van Astana verdedigde zijn leidende positie in de slotetappe in Barcelona met verve. De zege in de zevende etappe ging naar de Italiaan Davide Formolo.

Formolo bleef over uit een vroege vlucht en hield op het lokale parcours in Barcelona stand. De Spanjaard Enric Mas werd op een kleine minuut tweede, voor Formolo’s Duitse ploeggenoot Maximilian Schachmann. De Italiaan bezorgde Bora-hansgrohe de tweede ritzege in Catalonië.

López hield zijn voorsprong in het klassement van 14 seconden op de Brit Adam Yates. Egan Bernal werd derde op 17 seconden. Steven Kruijswijk eindigde als vijfde op 56 seconden van de winnaar.