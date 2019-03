De Vries zevende in tweede race Formule 2

Coureur Nyck de Vries is als zevende geëindigd in de tweede race in het kampioenschap van de Formule 2 op het circuit van Sakhir in Bahrein. De 24-jarige Fries finishte in de sprintrace een plaats achter Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher.

De zege ging naar de Italiaan Luca Ghiotto voor de Braziliaan Sérgio Sette Câmara en de Canadees Nicholas Latifi. De Canadees had zaterdag de openingsrace gewonnen.

De Vries vertrok in de sprintrace vanaf de derde positie, maar viel al snel terug naar de zesde plaats. Na een goede opmars verloor hij enkele plaatsen na zijn pitstop. In de slotfase achterhaalde hij Mick Schumacher, maar kon hem niet meer passeren.

De volgende race is op 27 april in Bakoe in Azerbeidzjan.