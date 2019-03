Federer voor de vierde keer de beste in Miami

Tennisser Roger Federer heeft voor de vier keer het masterstoernooi van Miami gewonnen. De 37-jarige Zwitser kreeg in de finale weinig tegenstand van de vier jaar jongere Amerikaan John Isner. Federer zegevierde na 1 uur en 4 minuten in twee sets over de onttroonde titelhouder, die zeker niet topfit was: 6-1 6-4.

Federer was oppermachtig in de eerste set. Hij brak meteen de service van Isner en deed dat in de vijfde en zevende game nogmaals. De lange Amerikaan had tegen het ijzersterke spel van Federer geen enkel verweer.

In de tweede set was Isner beter tegen de veelzijdige kwaliteiten van Federer opgewassen. Bij een stand van 4-3 liet de nummer negen van de wereld zich medisch behandelen. Hij had zichtbaar last van zijn linkerbeen. Mede daardoor kon Federer de ongelijke partij snel afhandelen.

Federer won vier weken geleden het toernooi in Dubai. Dat was zijn honderdste titel op de ATP Tour. De Zwitserse grootmeester staat nu op 101 titels. In Miami was hij eerder in 2005, 2006 en 2017 de beste. Isner blijft vooralsnog op veertien toernooizeges steken.