Hamilton roemt pechduivel Leclerc

Charles Leclerc kreeg na de Grote Prijs van Bahrein de complimenten van Lewis Hamilton. De Britse wereldkampioen erkende ruiterlijk dat de Monegask de zege had verdiend en dat hij slechts de gelukkige winnaar was. ,,Charles reed geweldig, hij had bijzonder veel pech”, zei de coureur van Mercedes, die de overwinning op het circuit van Sakhir in de schoot kreeg geworpen omdat de Ferrari van Leclerc tien ronden voor het einde begon te sputteren.

,,Dit kan gebeuren, het hoort bij motorsport. Het team heeft fantastisch werk geleverd na de race in AustraliĆ«. Daar misten we de snelheid en die hadden we hier helemaal terug”, zei Leclerc, die met 21 jaar en 166 dagen de jongste winnaar aller tijden voor Ferrari had kunnen worden. ,,Het was een geluk bij een ongeluk dat de safetycar in de laatste ronden op de baan kwam. Anders was ik niet eens derde geworden.”

Hamilton sprak na de race de onfortuinlijke Leclerc moed in. ,,We gaan nog veel van jou horen. Jij gaat nog veel races winnen.”