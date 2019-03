Jumbo-Visma laat zich gelden in Wevelgem

De beloning leek wat mager met de vijfde plaats van Danny van Poppel, maar ploegleider Addy Engels was meer dan te spreken over het optreden van Jumbo-Visma in Gent-Wevelgem. ,,Zoals we vandaag gereden hebben, is gewoon fantastisch. Maar dit is een moeilijke koers om te winnen”, zei Engels, die zijn ploeg met liefst vijf man vertegenwoordigd had gezien bij een spectaculaire vroege ontsnapping.

Nog voordat vanuit startplaats Deinze de kuststrook was bereikt, reed een groep van twintig weg in een strak uitgevoerde waaier. ,,Nee, gepland was het niet, maar het geeft wel aan dat we vanaf het begin goed gegroepeerd voorin reden”, keek Engels terug.

Van Poppel verloor het contact na materiaalpech, net als Taco van der Hoorn die zijn wiel had afgestaan. Mike Teunissen hield het voorin nog het langst vol, terwijl na de samensmelting op 18 kilometer voor de streep een groep van zo’n dertig renners nog steeds behoorlijk geel (vijf man) kleurde. De Jumbo-Noor Amund Grøndahl Jansen werd met drie medevluchters na een korte poging achterhaald. Engels: ,,Daarna was het alle kaarten op Danny. Het is een mooi resultaat voor hem.”