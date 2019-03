Nederlandse titels Ummels en Van der Wielen

De Nederlandse titels op de halve marathon zijn in Venlo veroverd door Bo Ummels en Jesper van der Wielen. Voor beide atleten was het hun eerste triomf in deze wedstrijd. Ummels zegevierde in een tijd van 1.14.02. Jasmijn Lau eindigde op 2 seconden op de tweede plaats. Saskia Weinans pakte brons, op ruim 4 minuten van de winnares.

Van der Wielen kwam met een ruime voorsprong op nummer twee Mohamed Ali over de finish: 1.02.56 tegen 1.04.19. Michel Butter, tweevoudig kampioen, kwam als derde binnen in een tijd van 1.04.22. De onttroonde titelhouder Bart van Nunen moest genoegen nemen met de vierde plek (1.04.24).