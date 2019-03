Van Dam herstelt zich licht op Kia Classic

Golfster Anne van Dam heeft zich in de derde ronde van de KIA Classic een beetje hersteld. De 23-jarige Arnhemse voltooide haar omloop op de baan in het Californische Carlsbad in 69 slagen, drie onder het baangemiddelde. Daarmee steeg ze na drie ronden van de gedeelde 68e plaats naar de gedeelde 42e plaats.

Van Dam sloeg in de derde ronde van het toernooi op de Amerikaanse vrouwentour LPGA vijf birdies, maar ook twee bogeys. In totaal staat ze op twee onder par. Dat is een straatlengte achterstand op koploper Park Inbee uit Zuid-Korea. Die staat op veertien onder par na een ronde van 67. De Japanse Nasa Hataoka zit haar na een ronde van 64 met dertien onder par op de hielen.

Van Dam veroverde vorig jaar een speelkaart voor de toernooien van de LPGA, waar de absolute wereldtop in actie komt.