Verstappen vierde in Bahrein, Hamilton wint

Max Verstappen heeft net geen podiumplek kunnen afdwingen in de Grote Prijs van Bahrein. De Nederlander finishte als vierde in de avondrace op het circuit van Sakhir.

De derde plaats lonkte wel voor de Nederlander door late pech bij Charles Leclerc. De coureur van Ferrari was verreweg de snelste van het veld en leek onbedreigd naar zijn eerste triomf in de Formule 1 te rijden, toen tien ronden voor het einde zijn motor begon te pruttelen.

Zienderogen nam zijn snelheid af en Lewis Hamilton zag zijn kans schoon. De vijfvoudig wereldkampioen vloog de Monegask voorbij en reed totaal onverwacht naar de zege. Achter hem schoof Valtteri Bottas door naar de tweede plaats.

Verstappen had de onfortuinlijke Leclerc ook nog kunnen inhalen, maar een crash van oud-ploeggenoot Daniel Ricciardo bracht de safetycar op de baan, waardoor inhalen in de laatste twee ronden niet meer was toegestaan.