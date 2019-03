Verstappen wil eindelijk succes in Bahrein

In Bahrein gaat zondagmiddag om 17.10 uur de tweede GP van het seizoen van start. Max Verstappen begint vanaf de vijfde plek en de Monegask Charles Leclerc heeft voor het eerst in zijn loopbaan het voorrecht om vanaf pole position te starten.

Verstappen, die door uiteenlopende redenen nooit verder kwam dan een zesde plek in Bahrein, toonde zich zaterdag na de kwalificaties niet tevreden en mocht naar eigen zeggen van geluk spreken dat hij alsnog vanaf positie vijf mag starten. Hij bleef Kevin Magnussen, die de zesde tijd klokte, vijfduizendste van een seconde voor.

Vorig jaar was Verstappen niet succesvol in Bahrein. Hij viel na een paar rondes uit met een lekke band. Hij liep de schade op bij een botsing met Lewis Hamilton, die uiteindelijk derde werd. ,,Er moet een zeker respect bestaan tussen coureurs en ik vond deze manoeuvre bepaald niet respectvol”, sprak de latere wereldkampioen over Verstappen.

De eerste race van het jaar, halverwege maart in Australiƫ, werd gewonnen door de Fin Valtteri Bottas. Verstappen werd in Melbourne derde.