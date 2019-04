Armstrong kreeg miljoen voor Tour Down Under

Lance Armstrong heeft flink wat geld gekregen toen hij in 2009 zijn rentree als wielrenner maakte. De deelstaat South Australia betaalde de Amerikaan 1,5 miljoen Australische dollar (omgerekend 950.000 euro) voor zijn deelname aan de Tour Down Under. Dat was de eerste wedstrijd van Armstrong na zijn terugkeer.

Rob Lucas, de huidige minister van Financiƫn, maakte maandag het bedrag bekend. Hij probeerde eerder al duidelijk te krijgen hoeveel aan Armstrong was betaald, maar de vorige regering kon dat niet doen, vanwege een plicht tot geheimhouding van tien jaar.

Ook in 2010 en 2011 werden door de Australische autoriteiten financiƫle afspraken met Armstong gemaakt, maar die zijn vanwege de geheimhoudingsclausule nog niet naar buiten gebracht.

Mike Turtur, organisator van de Tour Down Under, heeft de deals met Armstrong in het verleden vaak verdedigd. ,,We profiteren nog steeds van zijn deelnames”, zei hij vorig jaar nog.

Armstrong werd in 2012 wegens doping levenslang geschorst. Ook zijn hem zijn zeven eindzeges in de Tour de France afgenomen.