Golfer Luiten alsnog in actie in Texas

Golfer Joost Luiten speelt deze week onverwacht nog een toernooi in de Verenigde Staten. De Bleiswijker is toegevoegd aan het deelnemersveld van het Valero Texas Open in San Antonio. Het toernooi is onderdeel van de Amerikaanse PGA Tour en het prijzengeld bedraagt 7,5 miljoen dollar.

Luiten was vorige week al naar de Verenigde Staten afgereisd in de veronderstelling dat hij wel een startplek zou krijgen in het World Golf Championship Match Play in Austin (Texas). Tot zijn eigen verrassing waren er te weinig afmeldingen en kwam hij als eerste reserve toch niet aan de beurt in het toptoernooi.

In het Texas Open kwam wel een plek vrij. Het toernooi is een week voor de Masters in Augusta, de eerste major van het jaar. Daar doet Luiten sowieso niet mee, omdat hij niet in de top 50 van de wereldranglijst staat. De Nederlander is de nummer 67 van de wereld. Hij zal eind april terugkeren op de Europese Tour in de Marokkaanse Trophée Hassan II.