Renault na twee races al in zak en as

Renault zit na twee races in het Formule 1-seizoen in zak en as. Een bekend euvel zit de renstal dwars; de motor blijkt onbetrouwbaar. De coureurs Nico Hülkenberg en Daniel Ricciardo haalden zondag in de Grote Prijs van Bahrein allebei de finish niet. Australiër Ricciardo was twee weken terug in de openingsrace in Melbourne ook al uitgevallen.

,,Dit is een hele slecht start van het seizoen. De problemen met de motor worden steeds frustrerender en zijn niet meer te accepteren. We moeten onze aandacht volledig richten op de betrouwbaarheid”, zegt teambaas Cyril Abiteboul.

De voortdurende haperingen in de motor waren voor Red Bull aanleiding vorig jaar te breken met Renault als motorleverancier. Het team van Max Verstappen doet nu zaken met Honda.

Renault was in aanloop naar het seizoen optimistisch over de motor. Het Franse team was er zeker van dat het de aansluiting zou vinden met de top drie: Mercedes, Ferrari en Red Bull. Maar na twee races blijkt vooral de elektronica niet goed te functioneren. ,,We hebben laten zien dat de auto’s best wat in hun mars hebben, maar nu moeten we echt deze problemen oplossen”, aldus Abiteboul.