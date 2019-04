Team NL met twee ruiters naar wereldbeker

Team NL neemt het komend weekeinde met slechts twee ruiters deel aan de finale van de wereldbeker in Göteborg. Alleen Hans Peter Minderhoud (Glock’s Dream Boy) en Emmelie Scholtens (Apache), beiden uitkomend in de dressuur, reizen af naar de Zweedse stad. Bij de springruiters hebben zich geen Nederlanders weten de plaatsen voor de afsluitende wedstrijd van het indoorseizoen.

Minderhoud, met Glock’s Flirt in 2016 winnaar van de finale, bereikte de afgelopen maanden in de kwalificatiewedstrijden enkele malen het podium. Zo won hij een wedstrijd in Mechelen en eindigde hij in Londen als derde. De ruiter uit Oosterbeek werd onlangs vierde op de Dutch Masters, bij de tijdens Indoor Brabant verreden kür. Scholtens debuteert in de wereldbekerfinale, waar de Duitse Isabell Werth als grote favoriete geldt.