Zeiler Postma start net wat beter dan Heiner

In de strijd om een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio heeft Pieter-Jan Postma een kleine voorsprong genomen op Nicholas Heiner. Na de eerste dag van de Prinses Sofia Cup in Palma de Mallorca nemen de twee Nederlandse zeilers in de Finnklasse respectievelijk de tiende en twaalfde plaats in.

Postma eindigde in de eerste race als vijfde en in de tweede als achtste. Heiner begon met de tweede plaats, maar kwam daarna niet verder dan de twaalfde positie.

Wie van de twee zeilers het beste presteert bij het evenement in Palma de Mallorca en in mei bij de Europese kampioenschappen in Athene, mag in 2020 namens Nederland in deze klasse naar de Spelen.

,,Het was een dag met plussen en minnen”, zei Postma. ,,Ik heb een paar strategische foutjes gemaakt en de snelheid liep nog niet helemaal.” En Heiner: ,,Ik ben fysiek sterker geworden en dat zal zich hopelijk uitbetalen richting het eind van de week.”