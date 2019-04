Geen WK, mogelijk wel Spelen voor LeBron James

De Amerikaanse basketballers kunnen komende zomer bij het WK in China niet rekenen op LeBron James. De 34-jarige superster van de NBA neemt een aantal maanden afstand van de sport. James is mogelijk volgend jaar wel beschikbaar voor ‘Team USA’ bij de Olympische Spelen van Tokio.

‘King James’ deed in 2006 voor het laatst mee aan het WK. Hij moest toen met zijn land genoegen nemen met brons. Zonder James pakten de Amerikanen in 2010 en 2014 wel de wereldtitel.

,,Ik hou van bondscoach Gregg Popovich, maar dit is geen goede zomer voor mij om mee te doen”, zei James tegen de website The Athletic over het WK. De Amerikaan ontbreekt voor het eerst sinds 2005 in de play-offs van de NBA, omdat hij Los Angeles Lakers in zijn eerste seizoen bij die club nog niet aan de praat heeft gekregen. James richt zich de komende maanden vooral op de opnames van de film Space Jam 2 waarin hij meespeelt.

De topbasketballer overweegt volgend jaar wel naar Tokio te gaan voor zijn vierde Spelen. ,,Het ligt eraan hoe ik me dan voel. Ik hou van de Spelen”, zei James, die twee gouden plakken (2008 en 2012) en een bronzen (2004) op zak heeft.