Top 3 van E3 slaat Dwars door Vlaanderen over

Wielrenner Greg van Avermaet gaat woensdag niet van start in Dwars door Vlaanderen. De Belgische kopman van CCC slaat de semiklassieker over, net als zijn landgenoot Wout van Aert (Jumbo-Visma) en de Tsjech Zdenek Stybar. Daarmee is de gehele top drie van de E3 BinckBank Classic van afgelopen vrijdag, die gewonnen werd door Stybar, afwezig in Roeselare.

,,De E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem waren wedstrijden waar veel van de renners gevraagd werd”, verduidelijkt sportdirecteur Fabio Baldato van CCC. ,,Daarom hebben wij samen met Greg besloten dat hij niet zal starten in Dwars door Vlaanderen. Hij krijgt zo extra rust en recuperatie.”

Deceuninck – Quick-Step start met tweevoudig winnaar Yves Lampaert en met Philippe Gilbert, maar zonder Stybar, die rust krijgt in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. Van Aert had al eerder laten weten Dwars door Vlaanderen niet te zullen rijden. Mathieu van der Poel gaat wel van start. De wereldkampioen veldrijden finishte afgelopen zondag als vierde in Gent-Wevelgem.