Verstappen snelste tijd, Schumacher tweede

Max Verstappen heeft op een regenachtige testdag in Bahrein de snelste ronde gereden. De Nederlandse Formule 1-coureur reed in zijn Red Bull 62 rondjes en in de laatste noteerde hij 1.29,379. Met die tijd zorgde Verstappen ervoor dat Mick Schumacher bij zijn debuut in een Formule 1-auto van Ferrari niet de snelste van de dag was.

De 20-jarige zoon van Michael Schumacher klokte een tijd van 1.29,976.

Op de eerste testdag tijdens het Formule 1-seizoen kon een tijdlang niet gereden worden vanwege regenval. Daardoor kon Schumacher bij zijn debuut niet veel meters maken en kwam hij in totaal tot 56 rondjes. Wereldkampioen Lewis Hamilton reed de meeste ronden, 77.

Schumacher maakt sinds dit jaar deel uit van het opleidingsprogramma van Ferrari. De jonge Duitser mag woensdag testen voor Alfa Romeo. Bij Red Bull neemt dan het Britse talent Dan Ticktum het stuur over van Verstappen.