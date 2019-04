Bertens eenvoudig langs Trevisan in Charleston

Tennisster Kiki Bertens heeft haar eerste wedstrijd op het WTA-toernooi van Charleston eenvoudig gewonnen. In twee sets en binnen het uur rekende de 27-jarige Wateringse af met Martina Trevisan uit Italië: 6-2 6-1.

Bertens had voor de eerste ronde een vrijstelling gekregen en gaat nu verder naar de derde ronde. Vorig jaar won ze het toernooi in Charleston. Ze versloeg in de finale de Duitse tennisster Julia Görges.

,,De eerste partij op gravel is altijd lastig”, zei Bertens na afloop. ,,In het begin was ik op zoek naar het juiste ritme. Het was heel moeilijk vandaag. Iedereen had last van de kou en de bal stuitte ook niet zo hoog op.”

Vanaf 2-2 leek Bertens haar draai te hebben gevonden. Ze gunde Trevisan nog maar één game. ,,Daarna speelde ik agressiever. Al met al ben ik tevreden met mijn spel.”

In de derde ronde treft de Nederlandse, die als tweede is geplaatst in Charleston, de winnares van de partij tussen de Griekse Maria Sakkari en de Duitse Andrea Petkovic. Bertens begon de week als de nummer zes van de wereld, haar hoogste notering ooit op de WTA-ranglijst. Omdat ze titelverdedigster is in Charleston, heeft ze veel punten te verdedigen voor haar ranking.