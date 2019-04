Derde zege curlingteam op WK

Het Nederlandse curlingteam heeft op het WK in het Canadese Lehtbridge China met 10-5 verslagen. Het was de derde zege voor de mannen van bondscoach Shari Leibbrandt. De overwinning was hard nodig om nog een kans te maken op de play-offs. Oranje bezet na zeven wedstrijden in de voorronde de achtste plaats. De nummer zes gaat nog door naar de play-offs.

De dag was nog in mineur begonnen, want de curlers begonnen met een nederlaag tegen Noorwegen (4-9). Het team, bestaande uit skip Jaap van Dorp, Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen en Wouter Gösgens, maakte het toernooi weer interessant met een overtuigende overwinning op China. ,,In de tweede helft hebben we goed druk gezet en dat werd de Chinezen te veel”, zei Hoekman na de wedstrijd. ,,We speelden heel scherp en hadden volledige controle. Als we zo doorgaan, kunnen we nog heel wat wedstrijden winnen.”

Duitsland is de volgende tegenstander. Eerder versloegen de Nederlanders olympisch kampioen Verenigde Staten en Europees kampioen Schotland.